Четвёртый за день беспилотник сбит в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз, уточнив, что пострадавших и разрушений нет.

Первые три дрона были сбиты над Стародубским муниципальным округом, Унечским, а также Навлинским районами, сообщал ранее Александр Богомаз. Во всех случаях пострадавших и разрушений не зафиксировано.