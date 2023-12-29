Четвёртый за день беспилотник сбит в Брянской области
Четвёртый за день беспилотник сбит в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз, уточнив, что пострадавших и разрушений нет.
"Четвёртый беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс-разведчик", — написал глава региона в телеграм-канале.
Первые три дрона были сбиты над Стародубским муниципальным округом, Унечским, а также Навлинским районами, сообщал ранее Александр Богомаз. Во всех случаях пострадавших и разрушений не зафиксировано.
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