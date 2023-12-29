Над Брянской областью сбили третий за день беспилотник ВСУ
Украинский БПЛА самолётного типа сбит над Навлинским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Это третий дрон за сутки, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.
"Ещё одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Навлинским районом уничтожен БПЛА самолётного типа", — написал глава региона.
Богомаз уточнил, что оперативные службы работают на месте происшествия, и поблагодарил подразделения ПВО за работу.
Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Он не стал раскрывать детали, но рассказал, что воздушная цель была сбита на подлёте к городу. По словам губернатора, предварительно, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.
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