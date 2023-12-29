Над Брянской областью сбили третий за день беспилотник ВСУ

Украинский БПЛА самолётного типа сбит над Навлинским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Это третий дрон за сутки, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Он не стал раскрывать детали, но рассказал, что воздушная цель была сбита на подлёте к городу. По словам губернатора, предварительно, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.



