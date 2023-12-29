ВСУ пять раз за сутки атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе
Белгородская область подверглась пяти атакам дронов-камикадзе ВСУ. Всего за сутки украинские военные выпустили по пяти приграничным районом 64 снаряда. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Больше всего досталось Грайворонскому округу, где зафиксировано 32 прилёта. В результате пострадал один человек.
"В Грайворонском городском округе село Мокрая Орловка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. Осколочные ранения получил мирный житель. Взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице. У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей", — написал Гладков в телеграм-канале.
Также дроны-камикадзе атаковали МАПП Нехотеевка в Белгородском районе, хутор Лозовая Рудка Борисовского района, посёлок Горьковский, село Терезовка и село Середа.
А ранее, ночью 29 декабря, российские силы сорвали очередную попытку киевского режима атаковать территорию России с использованием беспилотника. По данным Минобороны РФ, объект ВСУ был сбит в небе над Курской областью.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин