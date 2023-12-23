Трое рабочих пострадали при атаке дрона ВСУ на мост в Белгородской области
Гладков: БПЛА ВСУ атаковал мост в Белгородской области, пострадали трое рабочих
Украинские войска атаковали мост в Грайворонском районе Белгородской области с помощью беспилотника. В результате пострадали трое рабочих, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Инцидент произошёл между посёлками Совхозный и Горьковский. В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трёх рабочих", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Гладкова.
Пострадавших доставляют во вторую городскую больницу Белгорода. Один из мужчин в тяжёлом состоянии с ранением конечностей, у двоих состояние средней степени тяжести, добавил Гладков.
А в Курской области ранее украинский снаряд попал в жилой дом, погиб местный житель. Это произошло в селе Алексеевка Глушковского района. Всего там насчитали около 40 прилётов.
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