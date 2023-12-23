Трое рабочих пострадали при атаке дрона ВСУ на мост в Белгородской области

Украинские войска атаковали мост в Грайворонском районе Белгородской области с помощью беспилотника. В результате пострадали трое рабочих, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Инцидент произошёл между посёлками Совхозный и Горьковский. В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трёх рабочих", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Гладкова.

Пострадавших доставляют во вторую городскую больницу Белгорода. Один из мужчин в тяжёлом состоянии с ранением конечностей, у двоих состояние средней степени тяжести, добавил Гладков.