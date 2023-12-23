В Курской области украинский снаряд попал в жилой дом, погиб местный житель

ВСУ несколько раз обстреляли село Алексеевка Глушковского района. Всего насчитано около 40 прилётов. В результате атак погиб местный житель, в различной степени пострадали жилые дома. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины несколько раз обстреляно село Алексеевка Глушковского района. Насчитано около 40 прилётов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего", — написал он в телеграм-канале.