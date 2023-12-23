В Курской области украинский снаряд попал в жилой дом, погиб местный житель
Старовойт: Местный житель погиб в результате обстрела ВСУ села Алексеевка
ВСУ несколько раз обстреляли село Алексеевка Глушковского района. Всего насчитано около 40 прилётов. В результате атак погиб местный житель, в различной степени пострадали жилые дома. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Сегодня со стороны Украины несколько раз обстреляно село Алексеевка Глушковского района. Насчитано около 40 прилётов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего", — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, по словам губернатора, пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания, была повреждена линия электропередачи. Старовойт отметил, что восстановительные работы начнутся после того, как в районе станет безопасно. Он добавил, что власти окажут помощь жителям в ремонте повреждённого имущества.
Ранее Лайф писал, что беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку в Кировском районе Донецка, в результате чего четверо сотрудников коммунального предприятия "Донбассгаз" получили ранения. Кроме того, несколько дней назад 12 жителей Донецка получили ранения в результате атак ВСУ.
ТАСС / Николай Тришин