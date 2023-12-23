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23 декабря, 10:20

В Курской области украинский снаряд попал в жилой дом, погиб местный житель

Старовойт: Местный житель погиб в результате обстрела ВСУ села Алексеевка

ВСУ несколько раз обстреляли село Алексеевка Глушковского района. Всего насчитано около 40 прилётов. В результате атак погиб местный житель, в различной степени пострадали жилые дома. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины несколько раз обстреляно село Алексеевка Глушковского района. Насчитано около 40 прилётов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, по словам губернатора, пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания, была повреждена линия электропередачи. Старовойт отметил, что восстановительные работы начнутся после того, как в районе станет безопасно. Он добавил, что власти окажут помощь жителям в ремонте повреждённого имущества.

Четыре человека ранены при обстреле ВСУ травматологии в Донецке
Четыре человека ранены при обстреле ВСУ травматологии в Донецке

Ранее Лайф писал, что беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку в Кировском районе Донецка, в результате чего четверо сотрудников коммунального предприятия "Донбассгаз" получили ранения. Кроме того, несколько дней назад 12 жителей Донецка получили ранения в результате атак ВСУ.

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ТАСС / Николай Тришин

Александра Мышляева
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