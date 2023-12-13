Шесть коммунальщиков ранены при сбросе бомб с украинских БПЛА в Донецке
Кулемзин: Четверо коммунальщиков ранены сброшенной с БПЛА ВСУ взрывчаткой
Беспилотник сбросил взрывчатку в Кировском районе Донецка, четверо сотрудников коммунального предприятия "Донбассгаз" получили ранения. Об этом в личном телеграм-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате дневного сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе по ул. Дагестанской ранены сотрудники предприятия "Донбассгаз" — мужчины 1966, 1980, 1984 и 1988 гг. р.", — сказано в публикации градоначальника.
Аналогичная атака была совершена в Петровском районе Донецка. В результате сброса бомб на улице Маркина ранены двое сотрудников водоснабжающего предприятия "Вода Донбасса". Это мужчины 1967 и 1977 года рождения, сообщает СЦКК.
Несколькими днями ранее Кулемзин сообщал о том, что шесть жителей Донецка пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ. Тогда украинский дрон сбросил взрывное устройство у торгового комплекса.
ТАСС / Валентин Спринчак