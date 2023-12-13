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Опубликовано 13 декабря 2023, 16:35

Шесть коммунальщиков ранены при сбросе бомб с украинских БПЛА в Донецке

Кулемзин: Четверо коммунальщиков ранены сброшенной с БПЛА ВСУ взрывчаткой

Беспилотник сбросил взрывчатку в Кировском районе Донецка, четверо сотрудников коммунального предприятия "Донбассгаз" получили ранения. Об этом в личном телеграм-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате дневного сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе по ул. Дагестанской ранены сотрудники предприятия "Донбассгаз" — мужчины 1966, 1980, 1984 и 1988 гг. р.", сказано в публикации градоначальника.

Аналогичная атака была совершена в Петровском районе Донецка. В результате сброса бомб на улице Маркина ранены двое сотрудников водоснабжающего предприятия "Вода Донбасса". Это мужчины 1967 и 1977 года рождения, сообщает СЦКК.

Два пожарных погибли и ещё 10 пострадали при повторном ударе ВСУ по Донецку
Два пожарных погибли и ещё 10 пострадали при повторном ударе ВСУ по Донецку

Несколькими днями ранее Кулемзин сообщал о том, что шесть жителей Донецка пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ. Тогда украинский дрон сбросил взрывное устройство у торгового комплекса.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Юрий Лысенко
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