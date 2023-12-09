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9 декабря, 17:53

Шесть человек пострадали при налёте украинского беспилотника на Донецк

Кулемзин: Шесть жителей Донецка ранены из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета

Шесть жителей Донецка пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, дрон сбросил взрывное устройство у торгового комплекса.

"В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского БПЛА в Петровском районе по улице Добровольского (ТК "Галактика") ранены мужчины 1972, 1978, 1983, 1997 и 2003 года рождения, а также женщина 1982 года рождения", — написал Кулемзин в телеграм-канале.

О подробностях инцидента пока не сообщается.

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. В результате пострадали три человека — женщина и двое мужчин. Также повреждены фундамент и остекление многоквартирных домов.

Два пожарных погибли и ещё 10 пострадали при повторном ударе ВСУ по Донецку

Два пожарных погибли и ещё 10 пострадали при повторном ударе ВСУ по Донецку

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Исакова
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