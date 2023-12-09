Шесть человек пострадали при налёте украинского беспилотника на Донецк

Шесть жителей Донецка пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, дрон сбросил взрывное устройство у торгового комплекса.

"В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского БПЛА в Петровском районе по улице Добровольского (ТК "Галактика") ранены мужчины 1972, 1978, 1983, 1997 и 2003 года рождения, а также женщина 1982 года рождения", — написал Кулемзин в телеграм-канале.

О подробностях инцидента пока не сообщается.