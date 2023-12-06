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Опубликовано 6 декабря 2023, 15:38

Женщина и двое мужчин ранены при обстреле Донецка

Мэр Кулемзин заявил, что при обстреле Кировского района Донецка пострадали трое

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка, в результате инцидента ранение получили женщина и двое мужчин. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Кировского района по ул. Бирюзова ранены женщина 1996 г.р. и двое мужчин 1963 и 1985 г.р." — написал он в своём телеграм-канале.

Он добавил, что при атаке также были повреждены фундамент и остекление многоквартирных жилых домов. Кулемзин отметил, что во всех районах города очень шумно, так как ВСУ бьют по мирным кварталам Донецка. Он настоятельно рекомендовал не покидать укрытия.

Здание школы в Донецке получило сильные повреждения при ударе ВСУ
Здание школы в Донецке получило сильные повреждения при ударе ВСУ

А третьего декабря стало известно о том, что шесть человек пострадали при обстреле салона красоты в Ленинском районе Донецка со стороны ВСУ. По словам очевидицы, в момент удара там проходили занятия.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Мышляева
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