Здание школы в Донецке получило сильные повреждения при ударе ВСУ

В Куйбышевском районе Донецка после очередного обстрела ВСУ прямым попаданием украинского снаряда повреждено здание школы. Об этом в личном телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Куйбышевского района по проспекту Колхозному произошло прямое попадание вражеского снаряда в здание школы № 41, в результате которого повреждены мягкая кровля, фасад, остекление и внутренняя отделка", — сказано в публикации градоначальника. О пострадавших не сообщалось.