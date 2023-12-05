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Опубликовано 5 декабря 2023, 10:30

Здание школы в Донецке получило сильные повреждения при ударе ВСУ

Мэр Кулемзин: Снаряд ВСУ попал в здание школы в Донецке

В Куйбышевском районе Донецка после очередного обстрела ВСУ прямым попаданием украинского снаряда повреждено здание школы. Об этом в личном телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Куйбышевского района по проспекту Колхозному произошло прямое попадание вражеского снаряда в здание школы № 41, в результате которого повреждены мягкая кровля, фасад, остекление и внутренняя отделка", сказано в публикации градоначальника. О пострадавших не сообщалось.

Женщина пострадала в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ в Донецке
Женщина пострадала в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ в Донецке

А третьего декабря стало известно о том, что шесть человек пострадали при обстреле салона красоты в Ленинском районе Донецка со стороны ВСУ. По словам очевидицы, в момент удара там проходили занятия.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Юрий Лысенко
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