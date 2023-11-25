Женщина пострадала в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ в Донецке
Женщина пострадала в результате сброса боеприпаса с украинского дрона в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Информации о разрушениях не поступало.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по ул. Дагестанской (микрорайон шахты им. Абакумова) ранение получила женщина 1974 года рождения", — написал он в своём телеграм-канале.
А вчера ВСУ обстреляли Калининский район Донецка. По данным Алексея Кулемзина, один человек погиб и ещё один пострадал.
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ТАСС / Валентин Спринчак