В Донецке умер ребёнок, получивший тяжёлые ранения в результате обстрела ВСУ

Мальчик, который получил тяжёлые ранения в результате обстрела Донецка, скончался. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"По уточнённой информации при обстреле Кировского района раненый мальчик 2013 года рождения от полученных травм скончался в больнице", — написал Кулемзин в своём телеграм-канале.

Кроме того, в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщили, что при обстреле пострадал мирный житель посёлка Владимировка.