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15 октября, 11:31

В Донецке умер ребёнок, получивший тяжёлые ранения в результате обстрела ВСУ

Мальчик, который получил тяжёлые ранения в результате обстрела Донецка, скончался. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"По уточнённой информации при обстреле Кировского района раненый мальчик 2013 года рождения от полученных травм скончался в больнице", — написал Кулемзин в своём телеграм-канале.

Кроме того, в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщили, что при обстреле пострадал мирный житель посёлка Владимировка.

Два человека погибли и один пострадал при обстреле ВСУ больницы в Донецке

Два человека погибли и один пострадал при обстреле ВСУ больницы в Донецке

Напомним, 12 октября Донецк также попал под обстрел ВСУ. Погибли два человека и пострадал один.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Никита Осипов
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