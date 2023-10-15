В Донецке умер ребёнок, получивший тяжёлые ранения в результате обстрела ВСУ
Мальчик, который получил тяжёлые ранения в результате обстрела Донецка, скончался. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"По уточнённой информации при обстреле Кировского района раненый мальчик 2013 года рождения от полученных травм скончался в больнице", — написал Кулемзин в своём телеграм-канале.
Кроме того, в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщили, что при обстреле пострадал мирный житель посёлка Владимировка.
Напомним, 12 октября Донецк также попал под обстрел ВСУ. Погибли два человека и пострадал один.
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ТАСС / Валентин Спринчак