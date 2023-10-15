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15 октября, 11:01

Ребёнок сильно пострадал в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Кулемзин сообщил о тяжёлом ранении ребёнка при обстреле Донецка со стороны ВСУ

В результате обстрела со стороны ВСУ Кировского района Донецка серьёзно пострадал ребёнок. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми ранениями.

"В результате обстрела Кировского района по улице Лазурной получил ранение мальчик 2013 года рождения. Ребёнок госпитализирован в учреждение здравоохранения с тяжёлыми ранениями", — написал мэр в телеграм-канале.

Появились кадры уничтожения позиций ВСУ при попытке ротации для новых атак

Появились кадры уничтожения позиций ВСУ при попытке ротации для новых атак

Ранее Лайф рассказывал о том, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов о последствиях военных преступлений Украины. Также в результате обстрела украинских военных ранения получила женщина 1956 года рождения.

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Илья Суриков
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