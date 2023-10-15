Появились кадры уничтожения позиций ВСУ при попытке ротации для новых атак

Подразделения группировки российских войск "Днепр" уничтожили с помощью гаубиц Д-20 позиции украинских военных при попытке ротации на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, показав видео ударов.

Во время контрбатарейной борьбы российские военные продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений и уничтожению боевой техники противника, отметили в министерстве. На кадрах артиллеристы за считаные минуты наводят орудие на цель и производят удары по выявленным позициям противника, вскрытым при попытке ротации подразделений ВСУ и активного перемещения на линии боевого соприкосновения.