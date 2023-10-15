Появились кадры уничтожения позиций ВСУ при попытке ротации для новых атак
Армия России сорвала ротацию подразделений ВСУ на Херсонщине ударами из Д-20
Подразделения группировки российских войск "Днепр" уничтожили с помощью гаубиц Д-20 позиции украинских военных при попытке ротации на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, показав видео ударов.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили с помощью гаубиц Д-20 позиции ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Во время контрбатарейной борьбы российские военные продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений и уничтожению боевой техники противника, отметили в министерстве. На кадрах артиллеристы за считаные минуты наводят орудие на цель и производят удары по выявленным позициям противника, вскрытым при попытке ротации подразделений ВСУ и активного перемещения на линии боевого соприкосновения.
"Корректировка огня артиллерийских орудий выполнялась в режиме реального времени расчётами БПЛА группировки, что позволило уничтожить противника максимально эффективно и лишить его возможности восполнить боевые потери", — сообщили в МО РФ.
Между тем ВСУ продолжают нести тяжёлые потери в рамках контрнаступления. Лишь за последнюю неделю российские войска уничтожили 1,5 тысячи националистов на Донецком и 385 на Запорожском направлениях. А под Красным Лиманом защитники киевского режима 22 раза пытались прорвать линию обороны ВС РФ, но раз за разом терпели фиаско.
Минобороны РФ