Вооружённые силы РФ за неделю отразили 17 украинских атак на Донецком направлении в зоне спецоперации, в результате потери противника превысили полторы тысячи военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак украинских подразделений в районе населённых пунктов Орехово-Василевка и Водяное ДНР", — говорится в заявлении ведомства.

За неделю противник лишился более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, четырёх танков, 30 бронемашин, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевой машины РСЗО "Град".