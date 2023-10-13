Потери ВСУ на Донецком направлении за неделю превысили 1,5 тысячи военных
Вооружённые силы РФ за неделю отразили 17 украинских атак на Донецком направлении в зоне спецоперации, в результате потери противника превысили полторы тысячи военных. Об этом сообщили в Минобороны России.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак украинских подразделений в районе населённых пунктов Орехово-Василевка и Водяное ДНР", — говорится в заявлении ведомства.
За неделю противник лишился более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, четырёх танков, 30 бронемашин, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевой машины РСЗО "Град".
А накануне на Южно-Донецком направлении украинская армия потеряла до 165 человек, а сложнее всего противнику пришлось в районе Урожайного и Новомихайловки.
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