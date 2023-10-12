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12 октября, 12:20

Рогов объяснил метания Киева из-за Авдеевки, откуда 9 лет обстреливался Донецк

Рогов заявил, что у ВСУ серьёзные проблемы под Авдеевкой

Яростное противостояние происходит в эти дни в районе населённого пункта Авдеевка на Донецком направлении: российские военные выбивают противника из укрепрайона, откуда ВСУ девять лет обстреливали Донецк. Как рассказал глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, по метаниям украинской стороны видно, что дела у них под Авдеевкой складываются не очень.

Рогов обратил внимание, что из Киева звучат совершенно разные заявления: то для ВСУ близ Авдеевки всё пропало, то там всё отлично и вообще "перемога".

"То есть видим, что проблема явно на данном направлении у них присутствует. Каких успехов достигнут наши ребята, мы увидим буквально в ближайшие дни, потому что зачастую на поле боя непосредственно люди, находящиеся на передовой, сообщают об успехах после того, как они уже закрепились", — отметил Рогов в беседе с "Царьградом".
В Киеве увидели бессилие Залужного после серьёзного удара России в Авдеевке

В Киеве увидели бессилие Залужного после серьёзного удара России в Авдеевке

Напомним, ранее российские СМИ и военкоры сообщили, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Авдеевкой. Всё идёт к созданию Авдеевского котла. Позже в Минобороны официально подтвердили, что российские войска улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта, а в Киеве признали, что ВСУ попали там в сложную ситуацию.

Обложка ©

Getty Images / Libkos

Александра Вишнякова
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