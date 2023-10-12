Рогов объяснил метания Киева из-за Авдеевки, откуда 9 лет обстреливался Донецк

Яростное противостояние происходит в эти дни в районе населённого пункта Авдеевка на Донецком направлении: российские военные выбивают противника из укрепрайона, откуда ВСУ девять лет обстреливали Донецк. Как рассказал глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, по метаниям украинской стороны видно, что дела у них под Авдеевкой складываются не очень.