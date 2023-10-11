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11 октября, 15:25

В Киеве увидели бессилие Залужного после серьёзного удара России в Авдеевке

Соскин: Россия нанесла серьёзнейший удар по ВСУ в Авдеевке

Российская армия нанесла серьёзнейший удар в районе Авдеевки на Донецком направлении, и украинские генералы, в том числе главком ВСУ Валерий Залужный, не смогут этому удару ничего противопоставить. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Российское наступление идёт в районе Купянска, и сейчас они решили нанести серьёзнейший удар в районе Авдеевки", — заявил он в своём YouTube-канале.

По его мнению, Залужный и украинский генералитет ничего не могут предпринять в ответ, поскольку деньги и оружие у Киева на исходе, а новая военная помощь Запада под угрозой из-за эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

Пушилин: ВС РФ настроены, чтобы как можно скорее освободить Авдеевку

Пушилин: ВС РФ настроены, чтобы как можно скорее освободить Авдеевку

Накануне российские СМИ и военкоры сообщили, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Авдеевкой. Всё идёт к созданию Авдеевского котла. Позже в Минобороны официально подтвердили, что российские войска улучшили положение по переднему краю в районе Авдеевки, а в Киеве признали, что ВСУ попали в сложную ситуацию на этом участке фронта. Так, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал срочно направить туда все силы.

Обложка ©

Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Александра Вишнякова
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