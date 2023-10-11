В Киеве увидели бессилие Залужного после серьёзного удара России в Авдеевке

Российская армия нанесла серьёзнейший удар в районе Авдеевки на Донецком направлении, и украинские генералы, в том числе главком ВСУ Валерий Залужный, не смогут этому удару ничего противопоставить. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Российское наступление идёт в районе Купянска, и сейчас они решили нанести серьёзнейший удар в районе Авдеевки", — заявил он в своём YouTube-канале.