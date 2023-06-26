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Регион
Опубликовано 26 июня 2023, 08:33
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Пушилин: ВС РФ настроены, чтобы как можно скорее освободить Авдеевку

Врио главы ДНР Пушилин: ВС РФ улучшили свои позиции на Авдеевском направлении

ВС России улучшили свои позиции на Авдеевском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, там "есть определённые перспективы".

"Ребята настроены, чтобы как можно скорее освободить этот населённый пункт и снизить [интенсивность] обстрелов как самого Донецка, так и Ясиноватой, и Макеевки", сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Два экипажа украинских БМП сдались в плен российским силам под Авдеевкой
Два экипажа украинских БМП сдались в плен российским силам под Авдеевкой

Ранее Денис Пушилин сообщил о значительном улучшении позиций ВС России на Краснолиманском направлении. По его словам, продвижению наших сил мешают непростые условия, однако они научились с этим работать.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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