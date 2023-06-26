Пушилин: ВС РФ настроены, чтобы как можно скорее освободить Авдеевку

ВС России улучшили свои позиции на Авдеевском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, там "есть определённые перспективы".

"Ребята настроены, чтобы как можно скорее освободить этот населённый пункт и снизить [интенсивность] обстрелов как самого Донецка, так и Ясиноватой, и Макеевки", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".