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Опубликовано 26 июня 2023, 07:40

Российские войска значительно улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Пушилин: ВС РФ значительно улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении

ВС России значительно улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, продвижению наших сил мешают непростые условия, однако они "научились с этим работать".

"Краснолиманское направление, за последние дни есть существенное улучшение наших позиций", сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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А ситуацию на флангах в Артёмовске Денис Пушилин назвал сложной, но полностью контролируемой ВС России. Он отметил, что противник постоянно хаотично обстреливает город, мешая его разминированию.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Матвей Константинов
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