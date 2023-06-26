Российские войска значительно улучшили позиции на Краснолиманском направлении

ВС России значительно улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, продвижению наших сил мешают непростые условия, однако они "научились с этим работать".

"Краснолиманское направление, за последние дни есть существенное улучшение наших позиций", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".