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Опубликовано 26 июня 2023, 07:23

Пушилин рассказал о ситуации в Артёмовске

Пушилин назвал ситуацию на флангах в Артёмовске сложной, но контролируемой

Ситуация на флангах в Артёмовске (украинское название — Бахмут) в ДНР сложная, но контролируемая. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, ВСУ продолжают хаотично обстреливать город, мешая его разминированию.

"Ситуация остаётся сложной, но абсолютно контролируемой как в самом городе, так и по флангам", сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Пушилин отметил, что противник также регулярно пытается прощупать позиции ВС России на флангах, однако наши силы "всё удерживают и пытаются использовать ситуацию, чтобы улучшить свои позиции".

Армия России разгромила украинскую пехоту в районе Артёмовска
Армия России разгромила украинскую пехоту в районе Артёмовска

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о пресечении ВС России попыток ВСУ наступать на Артёмовск. По его словам, вражеские войска пытались атаковать на флангах, однако понесли потери и были вынуждены отступить.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Матвей Константинов
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