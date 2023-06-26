Пушилин рассказал о ситуации в Артёмовске

Ситуация на флангах в Артёмовске (украинское название — Бахмут) в ДНР сложная, но контролируемая. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, ВСУ продолжают хаотично обстреливать город, мешая его разминированию.

"Ситуация остаётся сложной, но абсолютно контролируемой как в самом городе, так и по флангам", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Пушилин отметил, что противник также регулярно пытается прощупать позиции ВС России на флангах, однако наши силы "всё удерживают и пытаются использовать ситуацию, чтобы улучшить свои позиции".