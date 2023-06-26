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Регион
Опубликовано 26 июня 2023, 03:17
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Армия России разгромила украинскую пехоту в районе Артёмовска

Минобороны: Военные нанесли удар по скоплению пехоты ВСУ в районе Артёмовска

Российские военные нанесли удар по скоплению пехоты ВСУ. Позиции были атакованы с помощью тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" в районе Артёмовска в ДНР. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.

"Экипаж тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" поразил скопление пехоты ВСУ в районе Мало-Ильиновки", — подтвердил Астафьев.

Удары по ВСУ были также нанесены в районах Раздоловки, Богдановки и Константиновки. В результате украинские военные понесли потери в живой силе и военной технике. В частности, были уничтожены три самоходные артустановки 2С1 "Гвоздика", а также 152-миллиметровая гаубица Д-20.

Кроме того, артиллерийские расчёты уничтожили БМП в районе Белой Горы, станцию радиоэлектронной борьбы, полевой пункт боепитания, а также склад горюче-смазочных материалов ВСУ.

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Wikipedia / Mike1979 Russia

Анатолий Симоненко
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