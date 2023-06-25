Глава Минобороны Украины обсудил с шефом Пентагона контрнаступление ВСУ
Глава МО Украины Резников: Обсудил с шефом Пентагона Остином наступление ВСУ
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что поговорил по телефону с шефом Пентагона Ллойдом Остином. По его словам, стороны обсудили украинское наступление, а также последующие действия по усилению обороны.
"Состоялся телефонный разговор с моим другом и коллегой Ллойдом Остином. Обсудили контрнаступление армии Украины и следующие шаги по укреплению наших сил обороны", — написал Резников в "Твиттере".
Как писал Лайф ранее, Резников признал, что ожидания от контрнаступления ВСУ были преувеличенными. По его словам, во время вооружённого конфликта могут быть "разные препятствия".
Flickr / ВСУ