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25 июня, 19:59

Глава Минобороны Украины обсудил с шефом Пентагона контрнаступление ВСУ

Глава МО Украины Резников: Обсудил с шефом Пентагона Остином наступление ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что поговорил по телефону с шефом Пентагона Ллойдом Остином. По его словам, стороны обсудили украинское наступление, а также последующие действия по усилению обороны.

"Состоялся телефонный разговор с моим другом и коллегой Ллойдом Остином. Обсудили контрнаступление армии Украины и следующие шаги по укреплению наших сил обороны", — написал Резников в "Твиттере".

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Как писал Лайф ранее, Резников признал, что ожидания от контрнаступления ВСУ были преувеличенными. По его словам, во время вооружённого конфликта могут быть "разные препятствия".

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Flickr / ВСУ

Арина Родионова
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