Глава Минобороны Украины обсудил с шефом Пентагона контрнаступление ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что поговорил по телефону с шефом Пентагона Ллойдом Остином. По его словам, стороны обсудили украинское наступление, а также последующие действия по усилению обороны.

"Состоялся телефонный разговор с моим другом и коллегой Ллойдом Остином. Обсудили контрнаступление армии Украины и следующие шаги по укреплению наших сил обороны", — написал Резников в "Твиттере".