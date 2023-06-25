В Киеве признали, что ожидания от контрнаступления ВСУ были завышены
Резников признал, что ожидания от контрнаступления ВСУ были преувеличенными
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что ожидания результата от контрнаступления ВСУ были слишком преувеличены. Как он отметил, во время вооружённого конфликта могут быть "разные препятствия".
"Я думаю, что ожидания были преувеличены в отношении этого плана контрнаступления ВСУ", — сказал Резников.
Украинский министр пожаловался, что российские войска выстроили мощную линию обороны по всей линии фронта, особенно он отметил минные поля. При этом Резников заверил, что нынешние действия ВСУ не являются "главным наступлением".
Напомним, 22 июня глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия сейчас занимается перегруппировкой. В свою очередь секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил, что российские военные с начала контрнаступления ВСУ уничтожили более 13 тысяч украинских военных. А в Госдуме заявили, что контрнаступление обернулось для ВСУ катастрофой.
Telegram / V_Zelenskiy_official