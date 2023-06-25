В Киеве признали, что ожидания от контрнаступления ВСУ были завышены

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что ожидания результата от контрнаступления ВСУ были слишком преувеличены. Как он отметил, во время вооружённого конфликта могут быть "разные препятствия".

"Я думаю, что ожидания были преувеличены в отношении этого плана контрнаступления ВСУ", — сказал Резников.