Секретарь Совбеза раскрыл потери ВСУ в тяжёлой технике при контрнаступлении
Патрушев на Совбезе доложил об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления
Российские военные с 4 по 21 июня уничтожили 246 танков ВСУ, из них 13 западного образца. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
"C 4 июня мы более внимательно смотрим на эту информацию, как ВСУ объявили, что начали контрнаступление. На сегодняшний день мы владеем следующими данными: с 4 по 21 июня уничтожено 246 танков, в том числе 13 западных", — проинформировал он на заседании Совбеза 22 июня.
Среди других потерь противника он перечислил 595 боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, в том числе 152 единицы БМП, 443 единицы боевых бронированных машин, 279 единиц орудий боевой артиллерии и миномётов, 42 ракеты систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса, десять тактических истребителей, четыре вертолёта, 264 БПЛА и 424 единицы автомобильной техники.
Напомним, 9 июня Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако российские бойцы успешно его отражают. Провал украинской атаки российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов. 21 июня президент РФ рассказал, что сейчас в зоне спецоперации наблюдается затишье, так как Вооружённые силы Украины в ходе своего "контрнаступления" несут большие потери.
ТАСС / Валентин Спринчак