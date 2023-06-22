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Опубликовано 22 июня 2023, 09:19

Секретарь Совбеза раскрыл потери ВСУ в тяжёлой технике при контрнаступлении

Патрушев на Совбезе доложил об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления

Российские военные с 4 по 21 июня уничтожили 246 танков ВСУ, из них 13 западного образца. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"C 4 июня мы более внимательно смотрим на эту информацию, как ВСУ объявили, что начали контрнаступление. На сегодняшний день мы владеем следующими данными: с 4 по 21 июня уничтожено 246 танков, в том числе 13 западных", — проинформировал он на заседании Совбеза 22 июня.

Среди других потерь противника он перечислил 595 боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, в том числе 152 единицы БМП, 443 единицы боевых бронированных машин, 279 единиц орудий боевой артиллерии и миномётов, 42 ракеты систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса, десять тактических истребителей, четыре вертолёта, 264 БПЛА и 424 единицы автомобильной техники.

Путин заявил, что иностранные танки у ВСУ "горят за милую душу"
Путин заявил, что иностранные танки у ВСУ "горят за милую душу"

Напомним, 9 июня Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако российские бойцы успешно его отражают. Провал украинской атаки российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов. 21 июня президент РФ рассказал, что сейчас в зоне спецоперации наблюдается затишье, так как Вооружённые силы Украины в ходе своего "контрнаступления" несут большие потери.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Юрий Лысенко
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