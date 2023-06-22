Секретарь Совбеза раскрыл потери ВСУ в тяжёлой технике при контрнаступлении

Российские военные с 4 по 21 июня уничтожили 246 танков ВСУ, из них 13 западного образца. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"C 4 июня мы более внимательно смотрим на эту информацию, как ВСУ объявили, что начали контрнаступление. На сегодняшний день мы владеем следующими данными: с 4 по 21 июня уничтожено 246 танков, в том числе 13 западных", — проинформировал он на заседании Совбеза 22 июня.