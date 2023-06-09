Путин объяснил провал украинского контрнаступления мужеством и героизмом участников СВО
Украинские войска не достигли успеха в ходе контрнаступления благодаря мужеству и героизму российских солдат и офицеров, участников специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента Лайфа об оперативной обстановке на фронте.
"Бои интенсивные продолжаются пять дней, например, за вчерашние сутки, позавчерашние они были очень интенсивные, и ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это всё благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и правильному управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений. Особенно современных", — подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление украинских войск началось, однако ни на одном участке фронта противник не достиг поставленной задачи. А министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ терпят огромные потери в начавшемся контрнаступлении. Так, за три дня они лишились до 3715 бойцов и десятков единиц военной техники. На фоне неудач на фронте Киев разрушил Каховскую гидроэлектростанцию. Она затоплена, как и несколько ближайших населённых пунктов.