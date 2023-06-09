Путин объяснил провал украинского контрнаступления мужеством и героизмом участников СВО

Украинские войска не достигли успеха в ходе контрнаступления благодаря мужеству и героизму российских солдат и офицеров, участников специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента Лайфа об оперативной обстановке на фронте.

"Бои интенсивные продолжаются пять дней, например, за вчерашние сутки, позавчерашние они были очень интенсивные, и ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это всё благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и правильному управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений. Особенно современных", — подчеркнул российский лидер.