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Регион
Опубликовано 9 июня 2023, 14:57
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Путин объяснил провал украинского контрнаступления мужеством и героизмом участников СВО

Украинские войска не достигли успеха в ходе контрнаступления благодаря мужеству и героизму российских солдат и офицеров, участников специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента Лайфа об оперативной обстановке на фронте.

"Бои интенсивные продолжаются пять дней, например, за вчерашние сутки, позавчерашние они были очень интенсивные, и ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это всё благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и правильному управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений. Особенно современных", — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление украинских войск началось, однако ни на одном участке фронта противник не достиг поставленной задачи. А министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ терпят огромные потери в начавшемся контрнаступлении. Так, за три дня они лишились до 3715 бойцов и десятков единиц военной техники. На фоне неудач на фронте Киев разрушил Каховскую гидроэлектростанцию. Она затоплена, как и несколько ближайших населённых пунктов.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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