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Регион
Опубликовано 6 июня 2023, 13:33
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Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ в начавшемся контрнаступлении

Шойгу: За три дня контрнаступления ВСУ потеряли более 3700 военных

В результате начавшегося контрнаступления Вооружённые силы Украины всего за трое суток боевых действий потеряли до 3715 военнослужащих. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Только за 5 июня были уничтожены более 1600 украинских военных, уточнил он.

"В течение трёх суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы", — отметил министр.

По словам Шойгу, 4 июня украинские войска предприняли попытку наступления на пяти направлениях. Они потеряли 300 военнослужащих. Потери 5 июня у ВСУ составили 1600 военных.

Всего за три дня российские войска ликвидировали 52 танка ВСУ, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолётов, два вертолёта, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата.

"Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм. Повторю, своих целей противник не добился, понёс значительные и несопоставимые потери", — подчеркнул Шойгу.

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Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что украинский режим предпринял давно обещанное наступление, но не добился успеха.

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ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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