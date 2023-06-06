Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ в начавшемся контрнаступлении

В результате начавшегося контрнаступления Вооружённые силы Украины всего за трое суток боевых действий потеряли до 3715 военнослужащих. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Только за 5 июня были уничтожены более 1600 украинских военных, уточнил он.

"В течение трёх суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы", — отметил министр.

По словам Шойгу, 4 июня украинские войска предприняли попытку наступления на пяти направлениях. Они потеряли 300 военнослужащих. Потери 5 июня у ВСУ составили 1600 военных.

Всего за три дня российские войска ликвидировали 52 танка ВСУ, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолётов, два вертолёта, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата.

"Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм. Повторю, своих целей противник не добился, понёс значительные и несопоставимые потери", — подчеркнул Шойгу.