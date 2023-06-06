Вооружённые силы Украины не могут достигнуть цели своего контрнаступления и несут огромные потери — этим можно объяснить молчание Киева. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Второй день идёт контрнаступление киевского режима. Молчание об этом Зеленского, Столтенберга, Байдена неслучайно. Успехов нет. Цели и задачи не достигаются, потери огромные", — написал Володин в телеграм-канале.

По его словам, для всех уже стал очевидным тот факт, что против России воюет НАТО, а украинцы — всего лишь расходный материал. Володин подчеркнул, что Запад вооружал киевский режим, поощрял теракты и диверсии против мирного населения России.