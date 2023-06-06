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Регион
Опубликовано 6 июня 2023, 11:01
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Володин объяснил, почему Киев молчит об "успехах" контрнаступления

Володин: Киевский режим не может достигнуть цели контрнаступления

Вооружённые силы Украины не могут достигнуть цели своего контрнаступления и несут огромные потери — этим можно объяснить молчание Киева. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Второй день идёт контрнаступление киевского режима. Молчание об этом Зеленского, Столтенберга, Байдена неслучайно. Успехов нет. Цели и задачи не достигаются, потери огромные", — написал Володин в телеграм-канале.

По его словам, для всех уже стал очевидным тот факт, что против России воюет НАТО, а украинцы — всего лишь расходный материал. Володин подчеркнул, что Запад вооружал киевский режим, поощрял теракты и диверсии против мирного населения России.

"Но план "Барбаросса-2" рухнул", — заключил спикер Госдумы.

В Киеве снова не смогли прийти к единому мнению по поводу "наступления" ВСУ
В Киеве снова не смогли прийти к единому мнению по поводу "наступления" ВСУ

Напомним, что ВСУ 5 июня пытались продолжить наступление на Южно-Донецком направлении, однако попытка была сорвана благодаря действиям подразделений российской группировки "Восток". Как сообщили в МО РФ, за сутки украинская армия потеряла более 1,5 тысячи солдат, 28 танков, в частности — восемь немецких "леопардов", три французских танка АМХ-10 и 109 бронированных машин.

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ТАСС / Анна Исакова

Александра Вишнякова
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