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Опубликовано 5 июня 2023, 21:30
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Группировка "Восток" сорвала наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО РФ: Группировка "Восток" сорвала наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении

Вооружённые силы Украины 5 июня продолжили ведение наступления на Южно-Донецком направлении, однако попытка была сорвана благодаря действиям подразделений российской группировки "Восток". Информация следует из заявления официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

По словам Конашенкова, 5 июня ВСУ продолжили наступление, сосредоточив основные силы на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. В связи с большими потерями, которые украинские бойцы понесли накануне, они переформировали остатки двух бригад и ввели в бой новую.

Наступление велось в районах Новодаровки и Левадного, а также по направлению совхоз "Октябрьский" и Новодонецкое. В результате по ВСУ было нанесено огневое поражение с применением тяжёлых огнемётных систем силами авиации и артиллерии.

"В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", проявивших мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился. Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон", — подчеркнул генерал-лейтенант.

В результате провального наступления украинская армия потеряла более 1,5 тысячи солдат, 28 танков, в частности — 8 немецких "Леопардов", три французских танка АМХ-10 и 109 бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении отбита атака нескольких батальонов ВСУ
На Южно-Донецком направлении отбита атака нескольких батальонов ВСУ

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской техники, принимавшей участие в попытке наступления на Южно-Донецком направлении. Также известно, что пять украинских военнослужащих были взяты в плен при попытке прорыва обороны российских войск на данном участке.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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