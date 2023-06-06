Группировка "Восток" сорвала наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении
МО РФ: Группировка "Восток" сорвала наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении
Вооружённые силы Украины 5 июня продолжили ведение наступления на Южно-Донецком направлении, однако попытка была сорвана благодаря действиям подразделений российской группировки "Восток". Информация следует из заявления официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.
По словам Конашенкова, 5 июня ВСУ продолжили наступление, сосредоточив основные силы на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. В связи с большими потерями, которые украинские бойцы понесли накануне, они переформировали остатки двух бригад и ввели в бой новую.
Наступление велось в районах Новодаровки и Левадного, а также по направлению совхоз "Октябрьский" и Новодонецкое. В результате по ВСУ было нанесено огневое поражение с применением тяжёлых огнемётных систем силами авиации и артиллерии.
"В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", проявивших мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился. Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон", — подчеркнул генерал-лейтенант.
В результате провального наступления украинская армия потеряла более 1,5 тысячи солдат, 28 танков, в частности — 8 немецких "Леопардов", три французских танка АМХ-10 и 109 бронированных машин.
Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской техники, принимавшей участие в попытке наступления на Южно-Донецком направлении. Также известно, что пять украинских военнослужащих были взяты в плен при попытке прорыва обороны российских войск на данном участке.
vk.com / Минобороны РФ