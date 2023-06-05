На Южно-Донецком направлении отбита атака нескольких батальонов ВСУ

Украинские войска 4 июня предприняли безуспешную попытку крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении. Со стороны ВСУ было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнём артиллерии в районах населённых пунктов Нескучное Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области противнику нанесены значительные потери. Противник поставленных целей не добился", — сказал в ходе брифинга представитель военного ведомства.

Как указал Конашенков, за сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военных, 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.