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5 июня, 10:29

На Южно-Донецком направлении отбита атака нескольких батальонов ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли до 300 военных при наступлении на Южно-Донецком направлении

Украинские войска 4 июня предприняли безуспешную попытку крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении. Со стороны ВСУ было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнём артиллерии в районах населённых пунктов Нескучное Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области противнику нанесены значительные потери. Противник поставленных целей не добился", — сказал в ходе брифинга представитель военного ведомства.

Конашенков сообщил об успехах "Ахмата" на Марьинском направлении

Конашенков сообщил об успехах "Ахмата" на Марьинском направлении

Как указал Конашенков, за сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военных, 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской техники, принимавшей участие в попытке наступления на Южно-Донецком направлении.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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