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5 июня, 10:19

Конашенков сообщил об успехах "Ахмата" на Марьинском направлении

Штурмовые группы спецназа "Ахмат" продолжают вести активные боевые действия на Марьинском направлении. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении активные боевые действия велись отрядом специального назначения "Ахмат" в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки", — проинформировал он.

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Напомним, что спецназ "Ахмат" перевели на новый участок приказом Верховного главнокомандующего ВС РФ. В прошлом году "ахматовцы" активно действовал в ДНР во время боев за Мариуполь, который был взят под контроль в мае 2022 года. Чеченские бойцы также могли принять участие в боевых действиях за Артёмовск (Бахмут), так как отряды ЧВК "Вагнер", действовавшие там, намеревались передать свои позиции чеченскому спецназу из-за нехватки боеприпасов. Сообщалось, что "Ахмат" в ЛНР совместно со 2-м армейским корпусом освободил 36 населенных пунктов, из которых четыре - самые крупные города. А 31 мая Минобороны сообщило, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд спецназначения "Ахмат" успешно ведут наступательные действия на Марьинском направлении.

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