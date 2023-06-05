Конашенков сообщил об успехах "Ахмата" на Марьинском направлении

Напомним, что спецназ "Ахмат" перевели на новый участок приказом Верховного главнокомандующего ВС РФ. В прошлом году ахматовцы активно действовали в ДНР во время боёв за Мариуполь, который был взят под контроль в мае 2022 года. Чеченские бойцы также могли принять участие в боевых действиях за Артёмовск (Бахмут), так как отряды ЧВК "Вагнер", действовавшие там, намеревались передать свои позиции чеченскому спецназу из-за нехватки боеприпасов. Сообщалось, что "Ахмат" в ЛНР совместно со 2-м армейским корпусом освободил 36 населённых пунктов, из которых четыре — самые крупные города. А 31 мая Минобороны сообщило, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд спецназначения "Ахмат" успешно ведут наступательные действия на Марьинском направлении.