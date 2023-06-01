Командир спецназа "Ахмат" раскрыл потери ВСУ в Марьинке
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ в Марьинке
О состоянии дел противника в Марьинке сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. По его словам, украинские военные несут на этом участке большие потери.
"ВСУ уже несут большие потери в Марьинке", — цитирует Алаудинова ТАСС.
Как писал ранее Лайф, командир "Ахмата" Алаудинов сообщил об освобождении около 70% Марьинки в ДНР. Напомним, 31 мая Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд спецназначения "Ахмат" успешно ведут наступательные действия на Марьинском направлении.
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