Российские войска освободили около 70% Марьинки
Командир "Ахмата" Алаудинов сообщил об освобождении около 70% Марьинки в ДНР
Российские войска освободили около 70% населённого пункта Марьинка в ДНР. Об этом рассказал заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"Подразделения 150-й дивизии до сих пор продвигались в Марьинке, освобождая её от противника... 5-я дивизия очень хорошо продвигается. Эти два подразделения — 150-я и 5-я дивизии — в общей сложности освободили примерно 70% самой Марьинки", — рассказал Алаудинов телеканалу "Звезда".
Напомним, 31 мая Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд спецназначения "Ахмат" успешно ведут наступательные действия на Марьинском направлении.
ТАСС / Сергей Бобылев