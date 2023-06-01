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1 июня, 15:08

Российские войска освободили около 70% Марьинки

Командир "Ахмата" Алаудинов сообщил об освобождении около 70% Марьинки в ДНР

Российские войска освободили около 70% населённого пункта Марьинка в ДНР. Об этом рассказал заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Подразделения 150-й дивизии до сих пор продвигались в Марьинке, освобождая её от противника... 5-я дивизия очень хорошо продвигается. Эти два подразделения — 150-я и 5-я дивизии — в общей сложности освободили примерно 70% самой Марьинки", — рассказал Алаудинов телеканалу "Звезда".

Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки

Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки

Напомним, 31 мая Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд спецназначения "Ахмат" успешно ведут наступательные действия на Марьинском направлении.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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