Российские войска освободили около 70% Марьинки

Российские войска освободили около 70% населённого пункта Марьинка в ДНР. Об этом рассказал заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Подразделения 150-й дивизии до сих пор продвигались в Марьинке, освобождая её от противника... 5-я дивизия очень хорошо продвигается. Эти два подразделения — 150-я и 5-я дивизии — в общей сложности освободили примерно 70% самой Марьинки", — рассказал Алаудинов телеканалу "Звезда".