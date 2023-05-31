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31 мая, 09:47

"Ахмат" и мотострелки успешно пошли в наступление под Марьинкой

В МО РФ заявили об успешных наступательных действиях на Марьинском направлении

Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд спецназначения "Ахмат" успешно ведут наступательные действия на Марьинском направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат", — сказал в ходе брифинга представитель военного ведомства.

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Ранее сообщалось, что бойцы спецназа "Ахмат" получили приказ о передислокации и теперь их зоной ответственности становится Донецкая Народная Республика. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, перед чеченскими подразделениями стоит задача перейти к активным военным действиям и освободить ряд населённых пунктов.

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Vk / Минобороны России

Иван Косицын
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