"Ахмат" и мотострелки успешно пошли в наступление под Марьинкой

Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд спецназначения "Ахмат" успешно ведут наступательные действия на Марьинском направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат", — сказал в ходе брифинга представитель военного ведомства.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа "Ахмат" получили приказ о передислокации и теперь их зоной ответственности становится Донецкая Народная Республика. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, перед чеченскими подразделениями стоит задача перейти к активным военным действиям и освободить ряд населённых пунктов.