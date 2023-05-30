Минобороны РФ сообщило об ударе по центрам принятия решений ВСУ
Российские войска нанесли удары высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории РФ. Все объекты поражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В течение суток Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решений, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России", — отметил он.
О том, что ВС РФ в воскресенье, 28 мая, ударили по одному из украинских центров принятия решений, ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не привёл подробностей, но подчеркнул, что, скорее всего, именно этот удар стал причиной сегодняшней атаки беспилотников на Москву.