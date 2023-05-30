Минобороны РФ сообщило об ударе по центрам принятия решений ВСУ

Российские войска нанесли удары высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории РФ. Все объекты поражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.