В Кремле заявили об ударе по центру принятия решений на Украине

Вооружённые силы России в воскресенье, 28 мая, ударили по одному из украинских центров принятия решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, сегодняшняя атака беспилотников на Москву была ответом на эти действия, но она была отражена.

"Все [в Москве] сработали должным образом, сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО. Понятно, что речь идёт об ответных действиях киевского режима на наш весьма эффективный удар по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье", — сказал он.