В Кремле заявили об ударе по центру принятия решений на Украине
Песков: Россия ударила по одному из центров принятия решений на Украине
Вооружённые силы России в воскресенье, 28 мая, ударили по одному из украинских центров принятия решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, сегодняшняя атака беспилотников на Москву была ответом на эти действия, но она была отражена.
"Все [в Москве] сработали должным образом, сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО. Понятно, что речь идёт об ответных действиях киевского режима на наш весьма эффективный удар по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье", — сказал он.
Напомним, сегодня, 30 мая, рано утром Москва подверглась массовой атаке украинских беспилотников. Практически все они были сбиты, однако три из них попали в жилые дома. Так, дрон попал в окно 14-го этажа дома по Ленинскому проспекту, Лайф публиковал его кадры. Кроме того, взрыв услышали жители дома по улице Атласова в поселении Московский. Позже они нашли обломки аппарата на земле. Последняя атака произошла на Профсоюзной улице, где БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, никто серьёзно не пострадал, однако за медицинской помощью обратились два человека. СК РФ расследует факты падения беспилотников.
Минобороны РФ