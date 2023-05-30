В Госдуме объяснили, что делать при виде беспилотника, и пригрозили новым законом

При обнаружении в небе беспилотника не нужно его снимать, ведь он может быть вражеским. Единственное верное решение — позвонить в экстренные службы, по номеру 112. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв.

Депутат Андрей Гурулёв призвал не публиковать видео полёта и падения беспилотников. Видео © LIFE

"Первое, что нужно делать, сообщить по номеру 112, что видел беспилотник в районе таком-то. Больше делать ничего не надо", — объяснил он в интервью Лайфу.