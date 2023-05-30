В Госдуме объяснили, что делать при виде беспилотника, и пригрозили новым законом
Депутат Гурулёв анонсировал закон о запрете на съёмку беспилотников
При обнаружении в небе беспилотника не нужно его снимать, ведь он может быть вражеским. Единственное верное решение — позвонить в экстренные службы, по номеру 112. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв.
Депутат Андрей Гурулёв призвал не публиковать видео полёта и падения беспилотников. Видео © LIFE
"Первое, что нужно делать, сообщить по номеру 112, что видел беспилотник в районе таком-то. Больше делать ничего не надо", — объяснил он в интервью Лайфу.
Парламентарий добавил, что скоро может быть принят закон об уголовной ответственности за съёмку подобных инцидентов. По его словам, эти кадры помогают противнику корректировать огонь. Ту же практику, указал он, давно используют на Украине: после последнего ракетного удара по Киеву за съёмку "прилётов" были задержаны десятки человек.
Напомним, сегодня утром Москва подверглась массовой атаке украинских беспилотников. Большинство из них были сбиты или упали, однако три попали в дома. Так, первый врезался в квартиру на 14-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте, но не взорвался. Лайф публиковал его кадры. Кроме того, сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский, там на земле обнаружили части летательного аппарата. Третья атака произошла на дом на Профсоюзной улице, где БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже. По словам мэра столицы Сергея Собянина, никто серьёзно не пострадал, однако за медицинской помощью обратились два человека. СК РФ расследует факты падения беспилотников.
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