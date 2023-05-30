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30 мая, 06:18

Атакой беспилотников на Москву занялся Следком

СК расследует факты падения беспилотников на здания в Москве

Следственный комитет расследует факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. Такое сообщение появилось во вторник в телеграм-канале ведомства. По какой статье квалифицировано преступление, пока не сообщается.

"Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по городу Москве работают на месте происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению", — сказано в сообщении СК.

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Напомним, что рано утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали как минимум два десятка беспилотников. Один из них врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на Атласной улице в поселении Московский, внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его.

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Агентство "Москва"

Марина Калегина
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