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Регион
Опубликовано 30 мая 2023, 06:10
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В Госдуме напомнили о призыве "Ни шагу назад" из-за атаки дронов на Москву

Депутат Свинцов: Атака дронов на Москву — это попытка Киева оправдать сорванное контрнаступление

Сегодняшняя атака беспилотников на Москву и Московскую область — это попытка киевских властей хоть как-то оправдаться за сорванное контрнаступление. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Андрей Свинцов.

"Это очередная провокация киевских властей, которые уже несколько месяцев обещали мощное контрнаступление, которое по факту выразилось в попытках прорвать небольшие отрезки фронта или выразилось вот в таких бесконечных провокациях против мирных граждан", — заявил парламентарий.

По словам Свинцова, киевский режим пытается угрожать уже не только приграничным регионам, особенно Белгородской области, но и Москве, и Подмосковью. При этом он выразил уверенность, что системы ПВО и впредь будут эффективно справляться с этими провокациями.

"Ну а на фронте Российская армия продолжит планомерное наступление, и продвижение фронта будет в сторону Киева. Ни шагу назад", — сказал Свинцов.

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Напомним, что рано утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали как минимум два десятка беспилотников. Один из них врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка, которую он нёс, не сдетонировала. Кроме того, сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на Атласной улице в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил окно.

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Д. Иванов / wikipedia.org

Ольга Годуненко
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