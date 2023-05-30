В Госдуме напомнили о призыве "Ни шагу назад" из-за атаки дронов на Москву

Сегодняшняя атака беспилотников на Москву и Московскую область — это попытка киевских властей хоть как-то оправдаться за сорванное контрнаступление. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Андрей Свинцов.

"Это очередная провокация киевских властей, которые уже несколько месяцев обещали мощное контрнаступление, которое по факту выразилось в попытках прорвать небольшие отрезки фронта или выразилось вот в таких бесконечных провокациях против мирных граждан", — заявил парламентарий.

По словам Свинцова, киевский режим пытается угрожать уже не только приграничным регионам, особенно Белгородской области, но и Москве, и Подмосковью. При этом он выразил уверенность, что системы ПВО и впредь будут эффективно справляться с этими провокациями.