Беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве

В 30-этажный дом на Ленинском проспекте в Москве врезался беспилотник с тремя взрывными устройствами. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

По его данным, дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка не сдетонировала. Из дома эвакуировано 300 человек, их разместят в ближайшей школе. На месте ЧП работают экстренные службы и сапëры.