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30 мая, 05:09
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Беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве

<p>Дрон ударил в квартиру на Ленинском проспекте в Москве. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/52153" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Дрон ударил в квартиру на Ленинском проспекте в Москве. Обложка © SHOT

В 30-этажный дом на Ленинском проспекте в Москве врезался беспилотник с тремя взрывными устройствами. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка не сдетонировала. Из дома эвакуировано 300 человек, их разместят в ближайшей школе. На месте ЧП работают экстренные службы и сапëры.

Лайф показывает кадры уничтожения беспилотника в небе над Рублёвкой

Лайф показывает кадры уничтожения беспилотника в небе над Рублёвкой

Ранее Лайф рассказывал о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил окно. По словам мэра Сергея Собянина, никто серьёзно не пострадал.

Иван Косицын
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