Беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве
Дрон ударил в квартиру на Ленинском проспекте в Москве. Обложка © SHOT
В 30-этажный дом на Ленинском проспекте в Москве врезался беспилотник с тремя взрывными устройствами. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка не сдетонировала. Из дома эвакуировано 300 человек, их разместят в ближайшей школе. На месте ЧП работают экстренные службы и сапëры.
Ранее Лайф рассказывал о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил окно. По словам мэра Сергея Собянина, никто серьёзно не пострадал.