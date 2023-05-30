Регион

Уведомления отключены

30 мая, 04:31

Собянин прокомментировал атаку беспилотников на Москву

Собянин заявил, что при атаке БПЛА по Москве никто серьёзно не пострадал

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал атаку беспилотников. Как он отметил в телеграм-канале, в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал.

"Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьёзно не пострадал", — написал Собянин, попросив доверять только официальным источникам.

Над Новой Ригой сбили беспилотник

Над Новой Ригой сбили беспилотник

Напомним, сначала стало известно о взрыве в многоэтажном доме на Атласной улице в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил окно.

Обложка ©

t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров