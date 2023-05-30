Собянин прокомментировал атаку беспилотников на Москву
Собянин заявил, что при атаке БПЛА по Москве никто серьёзно не пострадал
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал атаку беспилотников. Как он отметил в телеграм-канале, в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, никто серьёзно не пострадал.
"Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьёзно не пострадал", — написал Собянин, попросив доверять только официальным источникам.
Напомним, сначала стало известно о взрыве в многоэтажном доме на Атласной улице в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил окно.
t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин