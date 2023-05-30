Беспилотник врезался в жилой дом на юге Москвы
SHOT: Беспилотник врезался в жилой дом на юге Москвы
Беспилотник разбил окно дома на юге Москвы. Обложка © t.me / SHOT
Беспилотник врезался в жилой дом в Москве на Профсоюзной улице. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на экстренные службы.
По данным канала, БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил окно. Людей эвакуировали, пострадавших нет.
Обстановка у дома, в который врезался беспилотник. Видео © t.me / SHOT
Обломок беспилотника, врезавшегося в дом на юге Москвы. Обложка © t.me / SHOT
Ранее Лайф писал, что в Брянской области упал беспилотник со взрывчаткой. На место оперативно прибыли экстренные службы, которые уничтожили дрон. Пострадавших нет.