Беспилотник врезался в жилой дом на юге Москвы

Беспилотник врезался в жилой дом в Москве на Профсоюзной улице. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на экстренные службы.

По данным канала, БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил окно. Людей эвакуировали, пострадавших нет.

Обстановка у дома, в который врезался беспилотник. Видео © t.me / SHOT

Обломок беспилотника, врезавшегося в дом на юге Москвы. Обложка © t.me / SHOT