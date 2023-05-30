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30 мая, 03:40
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Беспилотник врезался в жилой дом на юге Москвы

SHOT: Беспилотник врезался в жилой дом на юге Москвы

<p>Беспилотник разбил окно дома на юге Москвы. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/52138" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Беспилотник разбил окно дома на юге Москвы. Обложка © t.me / SHOT

Беспилотник врезался в жилой дом в Москве на Профсоюзной улице. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на экстренные службы.

По данным канала, БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил окно. Людей эвакуировали, пострадавших нет.

Обстановка у дома, в который врезался беспилотник. Видео © t.me / SHOT

Обломок беспилотника, врезавшегося в дом на юге Москвы. Обложка © t.me / SHOT

Обломок беспилотника, врезавшегося в дом на юге Москвы. Обложка © t.me / SHOT

Похожие на части БПЛА обломки нашли под домом в Новой Москве, где случился взрыв

Похожие на части БПЛА обломки нашли под домом в Новой Москве, где случился взрыв

Ранее Лайф писал, что в Брянской области упал беспилотник со взрывчаткой. На место оперативно прибыли экстренные службы, которые уничтожили дрон. Пострадавших нет.

Артур Лапсаков
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