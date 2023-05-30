Похожие на части БПЛА обломки нашли под домом в Новой Москве, где случился взрыв

Обломки, похожие на части беспилотника, находят местные жители под домом на Атласной улице в поселении Московский, где произошёл взрыв.

Как пишет SHOT, сейчас полиция проверяет эту версию. Дом не газифицирован, пожарные проверили квартиры на верхнем этаже, следов возгорания не нашли, сейчас обследуют крышу.

Обломки, похожие на части БПЛА, нашли жители дома в Новой Москве, где произошёл взрыв. Видео © t.me / SHOT