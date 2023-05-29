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29 мая, 17:10

На 60-м этаже московского небоскрёба обрушилась стена

SHOT: В апартаментах "Москвы-Сити" обрушилась стена

В апартаментах на 60-м этаже башни "Нева" в "Москве-Сити" обрушилась стена. По данным SHOT, прямо сейчас к небоскрёбу едут экстренные службы. Их вызвал хозяин, на глазах которого всё и произошло.

Как передаёт корреспондент Лайфа с места происшествия, видимых разрушений снаружи не видно.

Двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на западе Москвы

Двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на западе Москвы

Лайф рассказывал об обрушении перекрытий в старинном торговом доме Г.И. Хаджи-Консты в центре Москвы. Под завалами оказались двое рабочих, один из них погиб. Прокуратура начала проверку.

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ТАСС / Евгений Разумный

Матвей Константинов
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