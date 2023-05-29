На 60-м этаже московского небоскрёба обрушилась стена
SHOT: В апартаментах "Москвы-Сити" обрушилась стена
В апартаментах на 60-м этаже башни "Нева" в "Москве-Сити" обрушилась стена. По данным SHOT, прямо сейчас к небоскрёбу едут экстренные службы. Их вызвал хозяин, на глазах которого всё и произошло.
Как передаёт корреспондент Лайфа с места происшествия, видимых разрушений снаружи не видно.
Лайф рассказывал об обрушении перекрытий в старинном торговом доме Г.И. Хаджи-Консты в центре Москвы. Под завалами оказались двое рабочих, один из них погиб. Прокуратура начала проверку.
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ТАСС / Евгений Разумный