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13 мая, 14:47

Опубликованы фото из старинной усадьбы в Москве, где обрушились перекрытия

Прокуратура начала проверку из-за гибели рабочего при обрушении перекрытий в Москве

Прокуратура Москвы начала проверку по факту обрушения перекрытия в старинном здании торгового дома Г. И. Хаджи-Консты в Черкасском переулке. При проведении ремонтно-восстановительных работ там погиб один человек.

  • Последствия обрушения перекрытий в старинной усадьбе. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Последствия обрушения перекрытий в старинной усадьбе. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Последствия обрушения перекрытий в старинной усадьбе. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Последствия обрушения перекрытий в старинной усадьбе. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Последствия обрушения перекрытий в старинной усадьбе. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Последствия обрушения перекрытий в старинной усадьбе. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Последствия обрушения перекрытий в старинной усадьбе. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

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"На месте работу правоохранительных органов координирует Тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев", — добавили в надзорном ведомстве.

Следователям среди прочего предстоит выяснить, кто отвечал за охрану труда и технику безопасности.

В центре Москвы потушили пожар у "Интерконтиненталя"

В центре Москвы потушили пожар у "Интерконтиненталя"

Ранее сообщалось, что в центре Москвы обрушились перекрытия в торговом доме Г. И. Хаджи-Консты. Под завалами оказались двое рабочих, но спасти медики смогли только одного.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Светлана Оперук
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