Опубликованы фото из старинной усадьбы в Москве, где обрушились перекрытия

Прокуратура Москвы начала проверку по факту обрушения перекрытия в старинном здании торгового дома Г. И. Хаджи-Консты в Черкасском переулке. При проведении ремонтно-восстановительных работ там погиб один человек.







"На месте работу правоохранительных органов координирует Тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев", — добавили в надзорном ведомстве.

Следователям среди прочего предстоит выяснить, кто отвечал за охрану труда и технику безопасности.