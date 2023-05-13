Опубликованы фото из старинной усадьбы в Москве, где обрушились перекрытия
Прокуратура начала проверку из-за гибели рабочего при обрушении перекрытий в Москве
Прокуратура Москвы начала проверку по факту обрушения перекрытия в старинном здании торгового дома Г. И. Хаджи-Консты в Черкасском переулке. При проведении ремонтно-восстановительных работ там погиб один человек.
"На месте работу правоохранительных органов координирует Тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев", — добавили в надзорном ведомстве.
Следователям среди прочего предстоит выяснить, кто отвечал за охрану труда и технику безопасности.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы обрушились перекрытия в торговом доме Г. И. Хаджи-Консты. Под завалами оказались двое рабочих, но спасти медики смогли только одного.
Telegram / Прокуратура Москвы