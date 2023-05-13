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13 мая, 12:20

В центре Москвы потушили пожар у "Интерконтиненталя"

В центре Москвы подавили открытое горение у гостиницы "Интерконтиненталь"

В центре Москвы пожарным удалось оперативно подавить открытое горение по адресу ул. Тверская, д. 22, где находится гостиница "Интерконтиненталь". Об этом сообщили Лайфу в экстренных службах столицы.

По данным московского главка МЧС, сообщение о пожаре в гостинице поступило в 14:59. По прибытии спасателей на место было установлено возгорание утеплителя на площади десять квадратных метров. Открытое горение удалось подавить в 15:12. Сведений о пострадавших не поступало.

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Лайф ранее сообщал о возгорании в гостинице "Интерконтиненталь". Очевидцы сняли на видео, как из издания идёт густой чёрный дым.

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LIFE

Андрей Григорьев
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