В центре Москвы потушили пожар у "Интерконтиненталя"

В центре Москвы пожарным удалось оперативно подавить открытое горение по адресу ул. Тверская, д. 22, где находится гостиница "Интерконтиненталь". Об этом сообщили Лайфу в экстренных службах столицы.

По данным московского главка МЧС, сообщение о пожаре в гостинице поступило в 14:59. По прибытии спасателей на место было установлено возгорание утеплителя на площади десять квадратных метров. Открытое горение удалось подавить в 15:12. Сведений о пострадавших не поступало.