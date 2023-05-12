Площадь пожара на складе с шинами в Подмосковье выросла до 2,5 тысячи квадратов

Площадь возгорания покрышек на открытой площадке в подмосковном Дзержинском увеличилась. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар в подмосковном Дзержинском. Видео © LIFE

Согласно кадрам с площадки, чёрный густой дым на месте пожара поднимается над городом. Огонь уже охватил 2,5 тысячи квадратных метров. По данным Лайфа, дым от пожара виден как минимум за 20 километров от места происшествия.