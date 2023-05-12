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12 мая, 06:44

В Курганской области потушены все ландшафтные пожары

В Курганской области спасателям удалось потушить все ландшафтные пожары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС РФ.

Названа возможная причина страшных пожаров в Курганской области

Названа возможная причина страшных пожаров в Курганской области

В настоящее время, по данным ведомства, действует один лесной пожар — в Шатровском районе, но он уже локализован. Угрозы населённым пунктам нет. В МЧС также подчеркнули, что пока говорить о стабилизации обстановки преждевременно в связи с погодными условиями.

Ранее из-за бушующих пожаров в Курганской области ввели режим ЧС. Власти поручили увеличить группировку сил для борьбы с едким пламенем. В МЧС уточняли, что угроза распространения огня на населённые пункты снята. Известно о 21 погибшем.

Семьям погибших при пожарах в Курганской области выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших при пожарах в Курганской области выплатят по миллиону рублей

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t.me / kurgan45mchs

Иван Косицын
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