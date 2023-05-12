В Курганской области потушены все ландшафтные пожары

В Курганской области спасателям удалось потушить все ландшафтные пожары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС РФ.

В настоящее время, по данным ведомства, действует один лесной пожар — в Шатровском районе, но он уже локализован. Угрозы населённым пунктам нет. В МЧС также подчеркнули, что пока говорить о стабилизации обстановки преждевременно в связи с погодными условиями.