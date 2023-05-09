Число жертв пожаров на Кургане превысило 20
Число погибших при пожарах в Курганской области превысило 20 человек
Работа пожарных расчётов в Курганской области. Фото © МЧС Курганская область
Количество погибших в результате пожаров в Курганской области увеличилось до 21. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
"Число погибших выросло с 19 до 21 человека", — сказал собеседник агентства и добавил, что в ближайшее время количество жертв может увеличиться.
Ранее из-за бушующих пожаров в Курганской области ввели режим ЧС. Власти поручили увеличить группировку сил для борьбы с едким пламенем. Вчера удалось локализовать большинство пожаров в регионе, а восемь очагов — даже потушить. В МЧС уточняли, что угроза распространения огня на населённые пункты снята. Сообщалось о 19 погибших жителях.