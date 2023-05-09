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9 мая, 11:26

Смертоносный пожар на Кургане унёс жизни 19 человек

Количество погибших при пожарах в Курганской области увеличилось до 19

При пожарах в Курганской области погибло 19 человек. Ранения получили ещё 13 людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

"Число погибших достигло 19 человек. Ещё 13 человек получили ранения различной степени тяжести", — отметил собеседник агентства.

В Курганской области сгорело более 300 жилых домов и 3,9 тысячи строений

В Курганской области сгорело более 300 жилых домов и 3,9 тысячи строений

Напомним, в Курганской области введён режим ЧС из-за возгораний. В регионе увеличена группировка сил для борьбы со стихией. Утром 8 мая в области удалось локализовать большинство пожаров, а восемь очагов смогли потушить. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что угроза распространения огня на населённые пункты снята. Ранее Лайф писал о шести погибших при пожарах.

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ГУ МЧС России по Курганской области

Илья Суриков
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