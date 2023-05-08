В Курганской области локализовали большинство природных пожаров
Куренков: В Курганской области удалось локализовать большую часть пожаров
В Курганской области удалось локализовать большую часть пожаров. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, отправившийся на осмотр районов, которые больше всего пострадали от возгораний.
Глава МЧС России Александр Куренков совершает облёт Курганской области. Видео © t.me / МЧС России
"Облетели районы, где сложилась самая сложная обстановка. Большая часть природных пожаров уже локализована", — рассказал Куренков по итогам облёта.
Так, было локализовано шесть из девяти ландшафтных пожаров, один был полностью потушен. Кроме того, было локализовано три лесных возгорания из четырёх действующих на территории региона. За сутки удалось потушить ещё восемь пожаров. В борьбе со стихией участвовали 1290 человек и 332 единицы техники, в том числе авиация МЧС РФ. Всего на очаги возгорания было израсходовано 165 тонн воды.
Напомним, из-за охвативших регион возгораний в Курганской области введён режим ЧС. По последним данным, 7 мая в результате пожаров погибло три человека. Для борьбы со стихией увеличена группировка сил. Её планируется расширить до тысячи человек.
t.me / МЧС России