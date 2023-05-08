В Курганской области локализовали большинство природных пожаров

В Курганской области удалось локализовать большую часть пожаров. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, отправившийся на осмотр районов, которые больше всего пострадали от возгораний.

Так, было локализовано шесть из девяти ландшафтных пожаров, один был полностью потушен. Кроме того, было локализовано три лесных возгорания из четырёх действующих на территории региона. За сутки удалось потушить ещё восемь пожаров. В борьбе со стихией участвовали 1290 человек и 332 единицы техники, в том числе авиация МЧС РФ. Всего на очаги возгорания было израсходовано 165 тонн воды.