В Сети появились страшные кадры горящих домов в Курганской области

Жители Курганской области в социальных сетях делятся кадрами с пожаров, которые охватили регион. На одном из таких видео хорошо заметно, что выгорела как минимум целая улица.

Горящие дома в одном из СНТ в Курганской области. Видео © t.me / "ЧП Курган"

Речь идёт об СНТ "Садовод-любитель". Автор видео рассказывает, что несёт воду мужчинам и женщинам, которые борются со стихией. На кадрах видно, что полыхают дома, постройки, ограды и сухая земля. В ролике ни единого дома, который стихия обошла стороной.