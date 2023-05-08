В Сети появились страшные кадры горящих домов в Курганской области
Жители Курганской области в социальных сетях делятся кадрами с пожаров, которые охватили регион. На одном из таких видео хорошо заметно, что выгорела как минимум целая улица.
Горящие дома в одном из СНТ в Курганской области. Видео © t.me / "ЧП Курган"
Речь идёт об СНТ "Садовод-любитель". Автор видео рассказывает, что несёт воду мужчинам и женщинам, которые борются со стихией. На кадрах видно, что полыхают дома, постройки, ограды и сухая земля. В ролике ни единого дома, который стихия обошла стороной.
По словам девушки, снимающей ролик, в данный момент ветер утих, что значительно упростило тушение. Она призналась, что в некоторых домах, которые охватил пожар, взрывались газовые баллоны.
Напомним, из-за охвативших регион возгораний в Курганской области введён режим ЧС. По последним данным, 7 мая в результате пожаров погибло три человека. Для борьбы со стихией увеличена группировка сил. Её планируется расширить до тысячи человек.
t.me / "ЧП Курган"